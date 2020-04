Costa dá a vez aos partidos na abertura do debate no Parlamento

PM defende que, neste contexto de pandemia e das suas implicações na economia e na saúde, devem ser ouvidas primeiro as questões dos partidos.

O debate quinzenal, esta quarta-feira, no Parlamento vai ser aberto pelo PCP, depois de o primeiro-ministro ter prescindido da intervenção de abertura, o que acontece pela primeira vez.

António Costa considera que devem ser os partidos a colocarem ao Governo as suas questões, adiantou fonte da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares à agência Lusa.

A bancada do PCP, que assim dará início ao debate, revelou que as questões ao Governo se vão centrar nos "problemas económicos e sociais e questões de saúde".

Depois será a vez do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e Chega a apresentarem as suas questões ao primeiro-ministro que, pela primeira vez, quebra a regra da abertura dos debates quinzenais caber alternadamente ao chefe do Governo e aos grupos parlamentares.