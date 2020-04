DGS anuncia plataforma que irá ajudar surdos durante pandemia

Para além desta medida, na conferência de imprensa que aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, foram ainda abordados os testes em stock em Portugal e a possível abertura da época balnear.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou que está já disponível, desde esta terça-feira, uma plataforma de atendimento de apoio aos cidadãos surdos através de videochamada. Esta plataforma estará disponível “24 horas por dia, sete dias por semana” e as chamadas serão atendidas por seis intérpretes de língua gestual.

O secretário de Estado da Saúde destacou ainda a performance da linha SNS 24, que recebe atualmente cerca de oito mil chamadas por dia, e que, atualmente, cada chamada regista um tempo de espera inferior a um minuto.

“Mais de um milhão de testes em stock”

António Lacerda Sales disse que Portugal possuí “mais de um milhão de testes em stock, que serão distribuídos de acordo com as necessidades” e que, caso seja preciso, a reserva nacional de testes irá ser reforçada. “Temos 56 laboratórios a processar amostras para despistes de covid-19, 30 públicos, 13 privados e 13 referentes a outras entidades, entre as quais a academia e o exército”, clarificou o secretário de Estado da Saúde, que acrescentou ainda que, desde 1 de Março, foram já “processadas mais de 288 mil amostras” em Portugal e que, na semana de 13 a 19 de Abril, foram realizados, em média, 11.800 testes por dia.

Subida de casos no dia 18 de Abril

De forma a responder a uma jornalista sobre o aumento de casos suspeitos no dia 18 de abril, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou, que se deveu ao “enorme aumento da notificação laboratorial”. “No dia 18 de abril, 80% das notificações que entraram no sistema SINAVE eram laboratoriais e, destas, 40% tinham uma validação de exame prévia à data em que foram incluídas. O mais antigo era mesmo de 20 de março. Aqui aconteceu um grande movimento de reporte, de notificações que não tinham sido enviadas por serem negativas. Verificou-se neste dia a atualização das notificações laboratoriais”, sublinhou.

Refugiados com covid-19

Em relação às cerca de 800 pessoas que aguardam resposta ao pedido de estatuto de refugiados e que se encontram alojadas em hostels em Lisboa, Graça Freitas disse que dentro de um dos grupos de encontravam-se atualmente 138 pessoas infectadas.

“Das 185 que deveriam estar naquele hostel [na Rua Morais Soares], estariam 175”, disse Graça Freitas. As dez pessoas que não estão naquele hostel “estão a ser localizadas”. “Não foram fugas, foram apenas pessoas que se ausentaram para outras instalações onde também estavam refugiados. Neste momento, estão na OTA 138 pessoas que testaram positivo”, disse. A diretora-geral da Saúde garante que os infetados estão todos “bem de saúde” e apresentam sintomas ligeiros.

Reabertura da época balnear

O secretário de Estado da Saúde afirmou que, para já, "ainda não há definição nenhuma" e que esta questão está a ser estudada "de forma paulatina". Apesar de considerar que a época balnear e o turismo têm um forte impacto no PIB português, António Lacerda Sales frisou que não existe para já um "cronograma".

Nesta conferência de imprensa foram revelados que nas últimas 24 horas foram registadas mais 23 mortes, perfazendo um total de 785 mortes por covid-19 em Portugal. Há mais 603 pessoas infectadas que representa um aumento de 2,8%, em Portugal existe um total de 21.982 casos confirmados. Em relação aos recuperados, neste espaço temporal cerca de 226 pessoas recuperaram da infeção, no total, 1.143 pessoas foram consideradas curadas.