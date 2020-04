Covid-19. AEP prestou apoio a mais de 500 empresas

O serviço de apoio às empresas da Associação Empresarial de Portugal (AEP), criado em março para informar sobre a implementação das medidas anunciadas pelo Governo para minorar o impacto da pandemia de covid-19 na atividade empresarial, já prestou apoio a mais de 500 empresas.

Em comunicado, a AEP explica que o elevado número de solicitações, que chegam maioritariamente de micro, pequenas e médias empresas, já fez com que a associação “reforçasse a equipa de técnicos, especialistas nas áreas jurídica e financeira”, que diariamente têm vindo a prestar esclarecimentos a dezenas de empresas.

“Os pedidos de esclarecimento chegam de todo o país, apesar de serem provenientes em maior número de empresas localizadas nos distritos do Porto, Lisboa e Aveiro. Já os setores de atividade que mais recorrem ao serviço são o turismo, o comércio e a indústria e as áreas que mais dúvidas suscitam são no âmbito do direito laboral e da segurança social, seguidas da fiscalidade e apoios Financeiros”, refere a nota.

Para além do serviço de apoio, a AEP produz uma newsletter dedicada à covid-19, que distribui diariamente junto dos seus associados, com informações sobre o Portugal 2020, incentivos, segurança social, entre outros temas.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, lembra que, “desde a primeira hora, a AEP tem estado em contacto direto com as empresas, inquirindo e monitorizando o evoluir da situação, intervindo junto de diversas autoridades, tendo hoje canais diretos junto dos ministérios da Economia, do Trabalho, do Planeamento e da Saúde, bem como de diversas instituições no plano confederativo e associativo, setorial e territorial”.