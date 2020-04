Kylie Jenner foi apanhada sem maquilhagem e sem bronzeado e deixou os fãs chocados | FOTOS

Kylie Jenner deixou os fãs surpreendidos depois de ser apanhada pelos paparazzi na rua, de pijama, e sem a habitual maquilhagem e bronzeado a que habituou os seus seguidores.

As imagens rapidamente se tornaram virais ao mostrar uma Kylie Jenner muito diferente do habitual e não demorou muito a que alguns seguidores acusassem a empresária, de 22 anos, daquilo a que chama de “blackfihing”. Isto é, fazer-se passar por mais escura através do bronzeado, quando na verdade é bastante branca ao natural.

“Oh meu Deus, ela é tão pálida”, “A forma como a quarentena transformou a Kylie Jenner novamente numa rapariga branca”, foram alguns dos comentários às imagens.