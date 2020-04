Mulher filmada a tossir para cima de polícia vai ser condenada

Uma mulher britânica de 39 anos foi, na passada terça-feira, condenada a mais de quatro meses de prisão após ter tossido propositadamente para cima de um polícia.

Este incidente aconteceu no dia 8 de abril, segundo noticiaram as autoridades de Northumbria, através de comunicado.

A polícia foi chamada à região de South Tyneside, cidade no nordeste da Inglaterra, após queixas que apontavam para que Charlene Merrifield tivesse tentado atacar um homem com uma faca.

Foi então que, ao ser colocada na carrinha da polícia, a mulher acabou por tossir na direção de um agente, quebrando as recomendações para evitar a propagação da pandemia de Covid-19.

O vídeo está a gerar polémica no Reino Unido e foi publicado no Twitter da Esquadra de Northumbria.

Absolutely appalling 😡🚨



A top cop has condemned the behaviour of a woman who intentionally coughed at officers as she was being arrested.



Charlene Merrifield, 39, now begins a spell behind bars after the incident in #Hebburn. Video below 👇👇 pic.twitter.com/2k1EOUgEpX