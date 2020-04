Rita Pereira grava vídeo em lágrimas

As imagens foram publicadas com a seguinte legenda: "Precisamos partilhar. Se alguém tiver uma solução, ajude-me". Rita Pereira está na cozinha a chorar e começa por dizer que as coisas boas e más devem ser partilhadas com as pessoas. “Nesta quarentena, eu tento, tento, mas não consigo!”, acrescenta no vídeo.

Mas depois mostra que esteve a cortar cebolas e que eram elas a razão das suas lágrimas.

A brincadeira mereceu vários comentários de outras figuras públicas. “Já estava eu a preparar para te ligar”, escreveu a atriz Marta Melro. “Opa apanhei um susto”, brincou o manequim Luís Borges.