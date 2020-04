OMS avisa que vírus vai "acompanhar-nos durante muito tempo"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), explicou numa conferência de imprensa online a partir da sede da OMS em Genebra que "o vírus vai acompanhar-nos durante muito tempo", depois de começar por referir que a Europa está, em relação à pandemia, em situação estável e com tendência a baixar.

Ainda assim, referiu o diretor-geral da OMS, a epidemia pode reativar-se mesmo em situações em que o confinamento tem resultado, e avisou que "o mundo não voltará a funcionar como antes" e que é preciso procurar uma nova e mais segura realidade.

Tedros Adhanom Ghebreyesus lembrou também que já há 2,5 milhões de pessoas infetadas e mais de 170.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Numa conferência de imprensa em que se falou várias vezes do aliviar das medidas de isolamento os responsáveis da OMS disseram compreender que as pessoas "queiram voltar às suas vidas normais", mas assinalaram sempre a importância, na luta contra o vírus, do afastamento social.