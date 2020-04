Nas cinzas brancas mais puras... (Para os meus Amigos liberais na China)

«Os EUA lideram o combate global contra a pandemia com humanidade e generosidade».

João Lemos Esteves, SOL, 6/4.

Hoje, só hoje, vou falar da atualidade - da China atual. De que não se compreenderá nada sem se conhecer pelo menos o básico da sua civilização e História. História que está presente como em nenhum outro país. Exemplo: a família é o modelo também da política. Sem se saber isso, nem Xi Jiping, o ‘terrível ditador’, poderemos compreender!

Nas ruínas da China e da Europa, após a passagem da pandemia - qual ‘guerra atómica’ -, assistiremos a uma campanha de falsificação da verdade como nunca houve na História, e que já começou. Esta, para isolar e submeter os chineses. Servida, como sempre, por mercenários e idiotas úteis.

Trump ganhou a primeira guerra mundial do século XXI. Evitou a ultrapassagem da China, que vinha em aceleração, e destruiu a Europa. Merkl e Macron tinham razão quando o disseram nosso inimigo.

Se o regime chinês não for capaz de enfrentar a crise económica brutal que se seguirá a este cataclismo, evitando a crise social que inevitavelmente se lhe seguiria, cairá com estrondo. Basta conhecer o básico da história imperial para o prever.

Mas será bom para o mundo que aquele regime caia assim? A resposta ouvi-a, ao lado de Mário Soares, a um sociólogo, economista e político maior: Fernando Henrique Cardoso. Há vinte anos! «Rezemos para que o regime chinês consiga evitar que a China entre em convulsão. Seria como o rebentamento de um dique que inundaria o mundo» - disse ele.

Mas se Trump ganhou esta primeira guerra do século XXI (haverá outra?), o povo chinês ganhará a paz. Mosaico de povos sobrevivente a tudo, catástrofes naturais (a que assisti), epidemias, invasões recorrentes, tiranias (que vi também). Com uma resiliência humaníssima singular -- como escreveu Simon Leys, que o estudou e viveu no meio dele. Anti-maoísta, resistente, Leys foi cruelmente vilipendiado em França e no Ocidente. Por jovens e menos jovens. Mais perdoáveis estes, levados muitas vezes pela generosidade e pelo sonho, inexpiáveis os ataques dos Sartres e Kristevnas.

Onde surge o perigo nasce a salvação», escreveu num verso que espero inspirado Holderlin. A China salvar-se-á. Com a nossa Europa, estou certo, renascida, redimida e redentora, que também foi sempre a da liberdade e fraternidade.

Virá de novo o centro euro-asiático do mundo. Como começava a regressar.