Morreu motorista de camião que colidiu com comboio na Linha do Norte

O motorista do camião, que esta quarta-feira foi abalroado por um comboio Alfa Pendular, na Linha do Norte, no concelho de Santarém, acabou por morrer, avança a Sic Notícias. Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros.

Segundo a estação televisiva, o comboio seguia do Porto para Lisboa e transportava 12 passageiros, um maquinista e o revisor. A Comboios de Portugal (CP) está agora a tratar de um ligação rodoviária para levar os passageiros até ao destino.

De acordo com a SIC, a passagem de nível tinha sinalização, que estava a funcionar no momento do acidente.

O alerta foi dado pelas 18h56, na passagem de nível do Peso, na freguesia de Vale de Santarém.

A linha do Norte encontra-se interrompida em ambos os sentidos.