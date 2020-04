Portugueses na China doam máscaras ao Sistema Nacional de Saúde

Mais de 80 portugueses a viver na China doaram esta quarta-feira 3200 máscaras de proteção FPP2 ao Sistema Nacional de Saúde, com o objetivo de ajudar Portugal a ter mais meios para lidar com o novo coronavírus. O material foi entregue na embaixada portuguesa em Pequim, avança a Lusa, e chegará junto de outro material encomendado pelo Governo

Mais de nove mil euros

Com esta contribuição, os portugueses amealharam mais de nove mil euros em máscaras, valor que contou ainda com a ajuda de cidadãos chineses. Estas máscaras foram adquiridas no sudeste da China, numa altura em que a procura por estes meios de proteção tem sido cada vez maior no país asiático.

Material garantido

A aquisição ao equipamento fundamental para o combate à covid-19 em Portugal tem sido feita nas últimas semanas, segundo garantiu o embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte. “Temos conseguido, de facto, comprar o material que procurávamos e garantir o fornecimento”, admitiu.