EUA temem segunda vaga de covid-19

“Há possibilidade que o assalto do vírus à nossa nação no próximo inverno pode ser ainda mais difícil do que a que estamos a atravessar”, disse o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças.

Uma segunda vaga do novo coronavírus nos EUA pode ser ainda mais devastadora, alertaram as autoridades de saúde norte-americanas esta terça-feira.

Este cenário pode revelar-se mais mortífero do que o atual se um novo surto de covid-19 coincidir com a época

da gripe, disse o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CPCD) dos EUA, Robert Redfield.

Redfield, assim, pediu aos norte-americanos para usaram os próximos meses para se prepararem – e para que se vacinem contra a gripe.

“Há possibilidade que o assalto do vírus à nossa nação no próximo inverno pode ser ainda mais difícil do que

a que estamos a atravessar”, disse o diretor do CPCD numa entrevista ao Washington Post.

Os EUA registaram mais de 800 mil casos confirmados com covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, e 44 845 mortes – mais do que qualquer país no mundo.