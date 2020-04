O caos mortífero do Porto

Só o Grande Porto e a região do Norte têm muito mais casos de Coronavírus, bastante mais do dobro, do que a Grande Lisboa.

Mas quando a Direcção Geral de Saúde falou em criar um cordão sanitário em redor do Porto, o presidente dessa Câmara, Rui Moreira, falou grosso contra, e conseguiu que a DGS desistisse do seu intento.

Aparentemente, Rui Moreira só esteve preocupado em mostrar o seu próprio Poder, e em colocar-se melhor para próximas eleições; ainda aparentemente, borrifou-se para a desgraça que assola a sua cidade, e os cidadãos do Norte. Mas parece que eleitoralmente a coisa funciona. Pois apela-se aos brilhos nortistas contra os ‘sulistas’ e ‘moiros’ lisboetas

E, ainda aparentemente, os tais ‘sulistas’ e ‘moiros’ lisboetas borrifam-se para o assunto, até apreciam que3 alguém fale grosso com a sua directora-Geral da Saúde (apesar de em tempos de guerra não se limparem armas), pois é lá no Norte, e em particular no Porto e Gaia, que continua a morrer-se mais. Ovar, entretanto, parece ter lucrado com o cordão sanitário, e ir lucrar mais na altura do restabelecimento económico. Ninharias, aparentemente, para o presidente da Câmara que falou grosso com a directora-Geral. E conseguiu só assim afastar o cordão sanitário.

Por Pedro d'Anunciação