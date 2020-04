Mais de 100 mil pessoas venceram a covid-19 na Alemanha

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 215 vítimas mortais devido à covid-19 na Alemanha. No total, já morreram 5.094 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no país, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI). Comparativamente aos dados partilhados esta quarta-feira, o número de óbitos teve uma descida: Morreram menos 66 pessoas no espaço de 24 horas.

Por outro lado, o número de casos voltou a aumentar. Foram confirmados mais 2.352 doentes infetados no país, totalizando assim 148.046 infetados com covid-19.

O número de recuperados ultrapassou já a marca dos 100 mil. Já 103.300 pessoas venceram a luta contra a covid-19 na Alemanha.

A Alemanha é o quinto país do mundo com maior número de casos do novo coronavírus, apenas suplantado pelos Estados Unidos, Espanha, Itália e França.