Número de óbitos e casos volta a subir em Espanha

Nas últimas 24 horas, morreram 440 pessoas, vítimas de covid-19, em Espanha, o terceiro país do mundo com maior registo de óbitos pelo novo coronavírus. Este número representa um aumento ligeiro, comparativamente aos dados partilhados pelas autoridades de saúde esta quarta-feira - mais 5 vítimas mortais. No total, morreram 22.157 vítimas do novo coronavírus no país.

Houve ainda registo de mais 4.635 novos casos, o que representa também um aumento face aos números partilhados ontem, onde tinham sido registados 4.211 novos casos. Existem, no total, 213.024 pessoas infetadas pela covid-19 em Espanha.

Por outro lado, 89.250 pessoas foram declaradas curadas, um aumento significativo comparativamente aos números de ontem - mais 3.334 casos de recuperação.