Família de Stephen Hawking doa ventilador do físico a hospital no Reino Unido

A família de Stephen Hawking decidiu doar o ventilador utilizado pelo físico ao Royal Papworth Hospital, em Cambridge, no Reino Unido, para ajudar no apoio aos doentes infetados com o novo coronavírus. Além do ventilador, a família Hawking ajudou o hospital com outros equipamentos médicos necessários na luta contra a covid-19.

“Estamos a doá-los ao Serviço Nacional de Saúde na esperança de que ajudarão no combate à Covid-19. Como um paciente ventilado, o hospital Royal Papworth foi extremamente importante para o meu pai e ajudou-o em alguns momentos muito difíceis”, sublinhou Lucy Hawking, filha do físico, em declrações à Sky News."Temos plena noção do quão importante foi o Serviço Nacional de Saúde na vida da nossa família", acrescentou.

Lucy Hawking apelou ainda a todos os que puderem ajudar o serviço nacional de saúde britânico que o façam e elogiou a "dedicação e compromisso das equipas" que estão na linha da frente de combate contra a doença.

O hospital já agradeceu o gesto da família do físico e diz que foi “adorável receber notícias da família de Hawking".