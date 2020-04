Migrante desaparecido de hostel em Lisboa localizado em Inglaterra

Um dos seis migrantes ainda desaparecidos do hostel da Rua Morais Soares, em Lisboa, que teve de ser evacuado no domingo por ter sido detetado um caso de covid-19, foi localizado ao final da tarde desta quarta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Inglaterra.

Segundo avança o Correio da Manhã, o refugiado ainda não foi testado ao novo coronavírus.

O homem, que não está detido em Inglaterra, deverá viajar para Portugal nos próximos dias e será entregue a inspetores do SEF assim que chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para depois ficar sob orientação do Conselho Português para os Refugiados (CPR).

Cinco dos 25 refugiados que não estavam no passado domingo no hostel Aykibom continuam a ser procurados pelo SEF, com o auxílio do CPR. Ao que tudo indica, um destes cinco migrantes também estará em Inglaterra e os outros quatro em Portugal.