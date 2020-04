Mariza encanta moradores de bairro no Porto

Numa altura em que a grande maioria dos portugueses passa os seus dias em casa, para tentar evitar a propagação da covid-19, vários vizinhos tem-se unido para tentar tornar a estadia mais agradável. Um dos exemplos mais conhecidos é o dos moradores do Largo Curso Silva Monteiro, na cidade do Porto. Todos os dias, estes vizinhos juntam-se à janela a cantar músicas de artistas portugueses, numa iniciativa apelidada Às Dez no Largo.

E na noite passada. a iniciativa contou com uma participação especial: a fadista Mariza. A cantora interpretou a música Melhor de Mim e partilhou o momento no Instagram. No vídeo pode ouvir-se os aplausos e entusiasmo por parte dos moradores "Foi um momento MUITO especial no nosso largo", afirmou uma espectadora, na caixa de comentários do vídeo partilhado por Mariza. "Quem me dera que fosses minha vizinha", escreveram muitos dos seguidores da cantora.