Há mais de 100 agentes da PSP infetados com covid-19

Existem 134 funcionários da PSP infetados com covid-19 e 270 encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde, de acordo com declarações do diretor nacional da força de segurança, Manuel Magina da Silva, esta quinta-feira, depois de uma ação de controlo à circulação automóvel, no Porto.

De todos estes casos, "apenas dois agentes" apresentaram sintomas mais graves e tiveram de ser internados, no entanto já se encontram "livres de perigo", segundo Magina da Silva.

De acordo com o diretor, a capacidade da PSP mantém-se, em grande parte devido à testagem rápida de que têm sido alvo os operacionais, de modo a conter a propagação do novo coronavírus na força de segurança.