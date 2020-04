Dinastia Tang

Sou um apreciador confesso da cozinha chinesa. Mas o coronavírus pode ter ditado a sentença de morte dos restaurantes chineses no Ocidente.

O coronavírus representou talvez, para os restaurantes chineses, a sentença de morte. Não é possível afirmá-lo com absoluta certeza, pois, como os gatos, os comerciantes chineses já mostraram ter sete vidas.

Mas desta vez o caso é grave.

Quando é que as pessoas voltarão a entrar com confiança num restaurante chinês, suspeitando-se que este vírus foi transmitido aos humanos por um animal – e não sabendo nós muitas vezes o que estamos a comer nesses restaurantes, pois a matéria-prima é muito disfarçada?

Há quem diga que, tal como na China, também no Ocidente os restaurantes chineses servem à mesa carne de morcego, de rato, de gato, etc.

Quem vai, num futuro próximo, querer arriscar?

Confesso-me um admirador da cozinha chinesa. Ou melhor, da cozinha chinesa ocidentalizada – pois uma vez fui a um ‘verdadeiro’ restaurante chinês, localizado no meio da Chinatown de Nova Iorque (com o então jornalista e hoje empresário Luís Paixão Martins), e detestei a comida.

Mas gosto imenso de quase todos os pratos servidos nestes restaurantes da Europa. Da sopa de barbatana de tubarão aos crepes de legumes ou de lagosta, do chop suey de vaca ao porco doce, do pato à Pequim ao arroz chao chao, etc.

A primeira vez que provei comida chinesa foi em Paris, com o meu pai. Os exilados portugueses não tinham muito dinheiro, e ele não fugia à regra. Assim, comia habitualmente nas cantinas universitárias e, quando tinha um convidado que queria presentear com uma refeição melhor, ia a um restaurante chinês ou grego. Estes restaurantes de ‘países pobres’ eram muito mais baratos do que os franceses.

Eu também beneficiei da generosidade, e assim, nos dias de festa, lá íamos a um chinês ou a um grego, dos muitos que existiam (e existem) no Quartier Latin.

Mas nem só por razões económicas o meu pai frequentava esses restaurantes, em particular os chineses. A verdade é que adorava a comida chinesa e, quando voltou para Portugal, continuou a procurá-la. Às vezes fazia uma nova descoberta e dizia-me: «Zé, em tal sítio há um chinês ótimo».

E eu segui-lhe o exemplo. Depois de casar, quando ia ao estrangeiro – sobretudo a França ou Inglaterra –, também procurava os tais restaurantes de ‘países pobres’. E aos chineses e gregos acrescentei os italianos. Os restaurantes destes países, além de serem mais baratos, têm uma cozinha mais próxima dos nossos gostos. Aliás, os ingleses não têm praticamente cozinha – nem boa nem má. E foi num restaurante chinês de Londres que a minha mulher comeu um pitéu que nunca mais esqueceu e que ainda hoje recorda com saudade: um pato ‘à cantonense’, lacado e fatiado.

Há uns bons anos, deu-se um acontecimento terrível para os restaurantes chineses: a SIC fez uma reportagem demolidora sobre as condições de higiene de alguns deles, e de um dia para o outro ficaram todos vazios. Foi uma razia. Muitos fecharam as portas e outros transformaram-se em restaurantes japoneses – que, entretanto, começavam a ficar na moda.

Mas tudo passa.

Pouco a pouco, os restaurantes chineses começaram a renascer das cinzas – um aqui, outro acolá – e as pessoas iam esquecendo a tal fatídica reportagem televisiva.

Quis o destino que o edifício para o qual o SOL se mudou há quatro anos, na rua do Açúcar, ao Beato, fosse vizinho de um restaurante chinês: o Dinastia Tang. Era um excelente restaurante, muito espaçoso – até grande demais para a escassa clientela –, com gabinetes individuais com vista para a rua, que comecei a frequentar.

Ultimamente, ia lá uma vez por semana, com o meu filho mais novo, que também trabalha no SOL, numa curiosa inversão de papeis: tinha começado a ir aos restaurantes chineses com o meu pai, e agora ia com um filho.

Mas há uns meses o Dinastia Tang fechou, para nosso desgosto. O edifício foi vendido e o restaurante teve de sair. Agora verificamos, porém, que fechou a tempo – não forçado pela maldita covid-19 mas em consequência de um negócio que, ao menos, terá rendido algum dinheiro.

E agora? Será que o Dinastia Tang vai reabrir noutro local da cidade? E os outros restaurantes chineses? Quantos anos serão precisos para que as pessoas se esqueçam dos perigos de comer certos animais que se dizia – talvez injustamente – serem servidos à mesa desses restaurantes?