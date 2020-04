O número de mortes em Itália subiu para 25.549, tendo sido registados mais 463 óbitos nas últimas 24 horas.

No total contabiliza-se 189.973 casos de infeção naquele país, que continua a ser o terceiro no mundo com mais diagnósticos positivos de covid-19 e o segundo com maior número de vítimas mortais.

Nos cuidados intensivos estão 2.267 pessoas.

Por outro lado, 57.576 doentes já foram dados como recuperados.