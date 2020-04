Acidentes rodoviários baixaram 71% nos primeiros 30 dias do estado de emergência

Foi registada uma acentuada descida na sinistralidade rodoviária entre os dias 19 de março e 17 de abril de 2020, que correspondem aos primeiros 30 dias de vigência do estado de Emergência.

Face ao período homólogo do ano anterior, verifica-se um decréscimo de 71% no número de acidentes de 10 918 acidentes para 3199, segundo informou o gabinete do ministro da Administração Interna.

“Esta tendência confirma-se igualmente nos dados relativos a vítimas mortais, feridos graves e feridos leves (a 24 horas). No primeiro caso, os 9 mortos registados no período em análise representam uma diminuição de 72% face ao período equivalente do ano transato, no qual foram registadas 32 vítimas mortais”, lê-se no comunicado.

No que respeita aos feridos graves, “os 51 registados no período considerado do corrente ano constituem um decréscimo de 62% por comparação com o mesmo período de 2019, no qual foram registados 134”.

Por último, “os 799 feridos ligeiros registados este ano no período em causa traduzem uma diminuição de 76% face ao período homólogo de 2019, no qual foram contabilizados 3 362”.

Segundo o Governo, esta “tendência está de igual modo refletida nos dados comparativos entre o fim de semana pascal alargado do corrente ano (período compreendido entre 9 de abril e 13 de abril) e o fim de semana homólogo de 2019 (período compreendido entre 18 e 22 de abril de 2019), com uma clara diminuição em todos os indicadores em análise: de 73% no número de acidentes rodoviários (-1 107 acidentes), de 78% no de vítimas mortais (-7 mortos), de 86% no número de feridos graves (-32 feridos graves) e de 81% no de feridos leves (-408 feridos leves)”.

O Executivo sublinha que importa realçar estes números por considerar que são o reflexo “da forma exemplar como os cidadãos têm contribuído para conter este surto em Portugal”.