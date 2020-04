Morreram 516 pessoas de covid-19 em França nas últimas 24 horas, números que dizem respeito aos óbitos em hospitais ou lares. No total, o país regista 21.856 vítimas mortais.

Os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus já são mais de 120 mil.

Internadas estão 29.219, das quais mais de cinco mil estão em unidades de cuidados intensivos.

França é o quarto país do mundo com mais diagnósticos positivos e com maior número de óbitos.