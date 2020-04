Mais de um quinto das empresas exclui contratar em 2020

Um inquérito divulgado pela empresa de recrutamento Hays indica que 21% das empresas portuguesas excluem a possibilidade de contratarem trabalhadores até ao final de 2020.

“As últimas semanas geraram alguma incerteza no mercado laboral português. No entanto, os resultados do nosso inquérito revelam que a grande maioria dos empregadores não desistiram de contratar até ao final do ano, o que é um bom indicador de que as empresas estarão focadas em preparar as suas equipas para retomar a normalidade e os seus planos de crescimento assim que possível”, indica Paula Baptista, diretor da Hays Portugal, em comunicado.

O inquérito feito a 244 empresas a atuar em Portugal, realizado entre 6 a 15 de abril, dá ainda conta que apenas 15% dos inquiridos admite que pretende contratar na fase da retoma e de forma gradual até ao final deste ano.

Já 30% das empresas ouvidas pela Hays neste inquérito referem que pretendem voltar a recrutar quando a situação regressar à normalidade, enquanto 28% das empresas indicam não saber ainda quais as intenções de contratação.