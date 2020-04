Arruada vai juntar o melhor de dois mundos em conversas de café online

Até dia 26 de abril, a agência de música e comunicação, Arruada, vai promover no seu instagram o Café Arruada, conversas entre duas personalidades de universos musicais e disciplinas artísticas diferentes.

"Tudo é Arruada é uma assinatura inaugural da agência. Desde a primeira hora que além de management e agenciamento sempre tivemos assessoria, logo comunicação, inserida no dia-a-dia", explicou em comunicado Pedro Trigueiro, fundado da agência. "Estes tempos em que vivemos e em que pensam-se soluções diferentes todos os dias, obrigam-nos a pensar em tudo e ainda mais um pouco. Quisemos convidar personalidades com as quais nos cruzamos na Arruada e que estimamos muito a forma de pensar. A proposta é de parcerias que não são mesmo supostas acontecerem numa primeira análise. Mas é disso que se trata nestes dias que vivemos: o inesperado”, concluíu.

As conversas tem uma duração de 30 minutos e começam às 21h30, hoje é a vez de do apresentador João Manzarra e a cantautora Márcia entrarem em direto.

Sexta-feira, a conversa contínua com o programador cultural do Maus Hábitos, no Porto, Luis Salgado e a realizadora Joana Linda, no sábado vão se juntar o músico ex-Buraka Som Sistema Kalaf Epalanga e o empresário e produtor brasileiro Mário Canivello, fundador da empresa de comunicação e management Canivello, representante de artistas como Cauã Reymond e Mallu Magalhães, bem como assessor de três décadas de Chico Buarque. No último dia do Café Arruada podemos contar com a participação do músico Dino D'Santiago, que, no início de abril, lançou o seu mais recente disco KRIOLA, e o fotógrafo brasileiro Daryan Dornelles.

Por estas conversas já passaram pares como Branko e Cristina Branco, Bruno Martins e Pedro Fradique, João Pedro Moreira e Pedro MKK,