O dia mais negro do Brasil

Até ao momento, a pandemia já infetou um total de 49.492 pessoas e matou 3.313 no país.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registou, do dia 23 até dia 24 de abril, aquele que foi, até à data, o pior dia no que ao número de mortes provocadas pela pandemia de Covid-19. Houve a lamentar 407 vítimas mortais,

O número é em muito superior ao anterior ao máximo diário (217, fixado no passado dia 17 de abril), e faz com que o registo global de óbitos no país ascenda a 3.313.

Nas últimas 24 horas foram, ainda, detetados 3.735 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o que também representa um novo recorde diário, e que eleva o número total para 49.492.

Neste momento, 17.533 pessoas permanecem hospitalizadas. Quanto ao número de cidadãos dados como recuperados em território brasileiro é de 25.318.

São Paulo continua, de resto, a ser o estado mais afetado do país, com 16.740 casos confirmados e 1.345 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que soma 6.172 casos e 530 mortes.