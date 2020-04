Bolsonaro não dá talha

Bem sei que os brasileiros, ou grande parte deles, ficaram zangados com mais corrupção que se seguiu, apesar da democracia e de maior capacidade de governo, e até houve muitos a pensarem que com os militares as coisas não tinham ido tão longe como foram realmente.

E quantos serão votantes seus nos brasileiros que aí estão, por Portugal (por exemplo), a dizer que se sentem abandonados neste momento? Pelos vistos ele limita-se a não querer importar brasileiros que possam ser problemáticos, mesmo que tenham sido seus eleitores.

Quase apetecia dizer que é bem feito, não fosse imaginar atrapados outros quantos, que nada têm a ver com a sua eleição.

E essa empresaria nazi que queria os sensatos que lutam contra a epidemia marcados com uma cor, como os nazis marcavam os judeus, e não os deixar ter desde já acesso às farmácias nem supermercados – que segundo os desejos dela ficariam só para os que estão dispostos a pôr a economia à frente da saúde, esquecendo como boa bolsonarista que não pode haver economia sem pessoas, para além da atitude básica de fazer o máximo pela saúde dessas mesmas pessoas.

por Pedro d'Anunciação