Efemérides de 24 de Abril

1184 a.C. Segundo a tradição, foi há 3204 anos, na Guerra de Troia, que os gregos entraram ali, utilizando o célebre Cavalo de Troia – transformado depois em expressão popular.

1792 A Marselhesa, composta por Rouget de Lisle, tornada Hino Nacional de França. foi cantada há 228 anos pela primeira vez.

1890 A famosa Biblioteca do Congresso dos EUA, de facto Biblioteca Nacional do País e sua instituição cultural mais antiga, foi inaugurada há 130 anos.

1898 Espanha declarou guerra aos EUA há 122 anos, perante a exigência norte-americana para a retirada imediata dos espanhóis de Cuba, iniciando-se assim a Guerra Hispano-Americana que resultou na independência de Cuba e Filipinas, colónias então perdidas por Madrid..

1915 Iniciou-se há 105 anos o Genocídio Arménio por parte da Turquia (Império Otomano), quevitimou cerca de 1 500 000 de pessoas, no meio da perseguição em massa e deportação.

1970 A China, na corrida da Mao para superpotência, lançou há 50 anos o seu primeiro satélite artificial.

1974 Otelo Saraiva de Carvalho e cinco oficiais do MFA instalaram há 46 anos o Posto de Comando do MFA no Regimento da Pontinha e os Emissores Associados de Lisboa transmitiram a canção E depois do Adeus, primeira senha do levantamento militar contra a Ditadura – seguida do Grândola.

1993 O então presidente da Assembleia da República, o social-democrata Barbosa de Melo (1932-2016, em funções entre 1991-95), cancelou há 25 anos as comemorações do 25 de Abril, no âmbito do boicote dos jornalistas às atividades do Parlamento.

1996 A OLP de Arafat (1929-2004) eliminou há 22 anos do programa as cláusulas relativas àluta armada contra Israel.

2009 As autoridades sanitárias mundiais lançaram há 9 anos um alerta após a sinalização de centenas de casos humanos de gripe suína (A – H1N1).

Efemérides de hoje, 23 de Abril de 2020, no meu site OBilhardeiro e na secção de Sociedade do Sol:

2013 Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, foi detido há 7 anos para começar acumprir a pena de 2 de prisão efetiva a que fora condenado

2019 A Audiência Nacional de Espanha absolveu há 1 ano o ex-presidente do FC Barcelona, Sandro Rosell, de lavagem de comissões de jogadores brasileiros, depois de ter estado quase dois anos preso.