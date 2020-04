Cão regressa a casa após ter desaparecido há quatro anos na Trofa

As imagens do reencontro entre o enfermeiro João Alves e o seu cão estão a tornar-se virais nas redes sociais. O animal estava desaparecido há quatro anos e o dono já tinha perdido a esperança de algum dia o voltar a ver. No entanto, o cão regressou a casa no passado dia 21.

Membros do canil municipal da Trofa encontraram o cão a vaguear na rua, depois deste ter sido atropleado, e levaram-no para receber cuidados veterinários. Ao aperceberem-se que este tinha um chip entraram em contacto imediato com João Alves. “Após 4 anos, 3 meses e 21 dias…. Ele apareceu. Obrigado”, escreveu o profissional de saúde nas redes sociais, onde partilhou imagens a abraçar o animal.

Mais de 3 mil pessoas já partilharam a foto do reencontro. "A esperança é a última a morrer" pode ler-se em muitos dos comentários. O cão está em casa junto do profissional de saúde a recuperar do atropelamento.