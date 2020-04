Mais 3500 pessoas venceram a covid-19 na Alemanha

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 237 óbitos devido à covid-19 na Alemanha. Este número representa um aumento comparativamente aos dados do boletim anterior - ocorreram mais 12 mortes no espaço de 24 horas. No total, já morreram 5.321 pessoas infetadas com novo coronavírus no país, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Já o número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi inferior ao partilhado na quinta-feira. 2.337 pessoas obtiveram um resultado positivo no teste à covid-19 - menos 15 do que na quinta-feira. No total, existem 150.383 pessoas infetadas na Alemanha.

O país ultrapassou a marca dos 100 mil recuperados esta quinta-feira. Hoje, há registo de mais 3.500 casos de recuperação. No total 106.800 pessoas venceram a luta contra a covid-19.