Realizados mais de 17 mil testes em lares

O programa de testes de diagnóstico à covid-19 em lares de idosos, promovido pelo Governo em articulação com instituições de ensino superior, já realizou mais de 17 mil testes e pretende atingir os 70 mil no próximo mês.

“Foram, até ao momento, testadas cerca de duas centenas de instituições em todo o país”, segundo um comunicado do Ministério da Coesão Territorial.

“Lançado com o objetivo de conter a propagação da doença em lares de idosos, através da realização de testes a todos os trabalhadores e utentes com sintomas, este programa de caráter preventivo é complementar a outras medidas já decretadas pelo Governo e adotadas pelas várias entidades, como a adequada separação de utentes e a correta utilização de equipamentos de proteção individual”, explica o Executivo.

Sublinhe-se que o programa, que começou com uma parceria com o Instituto de Medicina Molecular (IMM), a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e o Algarve Biomedical Center (ABC), da Universidade do Algarve, conta atualmente com mais de uma dezena de parceiros, entre Administrações Regionais de Saúde (ARS), Universidades, Politécnicos e unidades de investigação, o que se traduz numa mobilização nacional da comunidade científica portuguesa.

A realização dos testes nos lares é feita sob a coordenação das Comunidades Intermunicipais (CIM), em articulação com as autoridades de saúde locais e os Centros Distritais da Segurança Social, e coordenado pelos Secretários de Estado responsáveis pela coordenação regional.

Do comunicado consta ainda uma lista das entidades parceiras, com validação interlaboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge:

Instituto de Medicina Molecular (Universidade de Lisboa)

Algarve Biomedical Center (Universidade do Algarve)

Universidade de Aveiro

CEDOC (Universidade Nova de Lisboa)

Universidade do Minho

Instituto Politécnico de Bragança

i3S: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (Porto)

Fundação Champalimaud

Universidade de Coimbra

Faculdade de Farmácia (Universidade de Lisboa)

Instituto Gulbenkian da Ciência (IGC)