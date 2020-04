Menino chamado Corona escreve carta a Tom Hanks

Tom Hanks foi uma das celebridades que infetada pelo o novo coronavírus. E um menino de oito anos, chamado Corona De Vries, decidiu escrever-lhe uma carta a desabafar sobre os tempos dificéis que tem enfrentado devido ao seu nome. “Ouvi nas notícias que o senhor e a sua mulher apanharam o coronavírus. Estão bem?”, começou por escrever o menino australiano, que acabou por confessar que se sente "triste e zangado" por os colegas o chamarem de coronavírus e o deixarem de parte.

O ator não ficou indiferente à situação e decidiu escrever-lhe de volta. "Querido amigo Corona, a tua carta fez a minha mulher e eu sentirmo-nos tão bem! Obrigado por seres um amigo tão bom — os amigos fazem os amigos sentirem-se bem quando estão em baixo”, começou por escrever Hanks.

“Sabes, és a única pessoa que já conheci que tem o nome Corona — como o anel em redor do sol, uma coroa [em inglês, “coroa solar” diz-se: “solar corona”]”, escreveu também. "P.S. Tens um amigo em MIM", disse ainda o ator, fazendo uma alusão à música do filme Toy Story, onde dá voz à personagem Woody.

Além da carta, o ator enviou ainda uma máquina de escrever à criança para que este lhe possa voltar a escrever. E em tom de incentivo, decidiu oferecer-lhe uma máquina da marca Corona. “Acho que esta máquina de escrever é adequada para ti. Pergunta a um adulto como é que funciona e usa-a para me escreveres de volta“, disse.

