EUA passam barreira dos 50 mil óbitos por covid-19

O número de mortos nos Estados Unidos devido ao coronavírus já é superior a 50 mil, segundo o site Worldometer.

Nova Iorque é de longe o estado com mais vítimas mortais, tendo sido registados 20.861 óbitos, seguindo-se Nova Jérsia com 5.428 mortes e Michigan com 2.977.

Em termos de infetados, o país regista já 886,709 casos de contágio, e também neste critério é Nova Iorque o estado mais afetado, com 268,581 pessoas diagnosticadas com covid-19.

Mas não são só os números por estado que preocupam as autoridades, os dados relacionados com determinadas comunidades, como o sistema prisional, os militares ou as reservas de nativos, também estão a crescer. Sublinhe-se que estes valores ganham relevância pela proximidade de convivência e pela não realização de testes.

Já há mais de 6 mil infetados entre os veteranos das forças armadas, dos quais morreram pelo menos 391. Entre os militares no ativo registam-se 5.901 casos confirmados e 25 óbitos. Na chamada Nação Navajo já morreram 49 dos 1.321 nativos contaminados. No polémico sistema prisional norte-americano contabilizam-se 34 óbitos entre os quase mil reclusos.

Os dados da Worldometers incluem o número de testes realizados em cada país, estado, ou comunidade, no entanto neste casos à exceção dos veteranos não há informação relativa à quantidade de exames feita a cada uma destas franjas da sociedade.