Governo estuda reabertura de espaços comerciais a partir do próximo dia 4

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, esteve, esta sexta-feira, reunido com António Costa e afirma que está previsto "e a ser estudado que alguns estabelecimentos possam abrir a partir do dia 4 de maio", no entanto a decisão oficial só irá ser tomada no dia 30 de abril, no Conselho de Ministros.

"É importante reabrir a atividade económica", afirma, sublinhando que o regresso à normalidade não vai ser imediato e que a reabertura dos estabelecimentos comerciais vai ser faseada.

O Secretário de Estado do Comércio, João Torres, salienta que o Governo não irá tomar medidas precipitadas no que toca à reabertura de espaços.

