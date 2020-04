Restrições da Páscoa aplicam-se ao fim de semana do 1.º de Maio

O primeiro-ministro afirma que as normas de libertação do confinamento serão avaliadas de 15 em 15 dias, a partir de dia 4 de maio e nem todas os estabelecimentos e atividades estarão abrangidos.

António Costa afirmou, esta sexta-feira, numa conferencia realizada em São Bento, que as medidas tomadas pelo Governo no fim de semana da Páscoa sobre a proibição de sair do concelho irão aplicar-se também no próximo fim de semana prolongado, que começa na sexta-feira quando se assinala o 1.º de maio.

"Além do Estado de Emergencia, não vamos viver a vida normalmente", sublinha António Costa, apelando à continuação das medidas preventivas por parte da população, afirmando que é "fundamental para ter sucesso" no combate à covid-19.

Sobre a reunião desta sexta-feira com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, Costa diz que estão a ser preparadas "as condições para aliviar as regras de contenção" e "as normas de higienização para que as pessoas se sintam seguras a ir aos estabelecimentos", tanto clientes como trabalhadores.

O primeiro-ministro afirma que as normas de libertação do confinamento serão revistas de 15 em 15 dias, a partir de dia 4 de maio e nem todas os estabelecimentos e atividades estarão abrangidos.