Cristina Ferreira revela o programa de televisão preferido da mãe

Cristina Ferreira já revelou várias vezes que a sua mãe costuma acompanhar o seu programa das manhãs, na SIC. A apresentadora costuma levar, inclusive, várias receitas de culinária da progenitora para fazer para os telespetadores. Contudo, parece que a mãe de Cristina Ferreira tem um programa preferido para ver na televisão.. e não, o programa da filha não é o único que consta na sua lista de preferências.

Durante a semana, Cristina Ferreira tem recebido vários concorrentes da terceira temporada do programa Quem quer namorar com o Agricultor, que tem estreia marcada para este domingo. E foi à conversa com um dos concorrentes, que a apresentadora revelou que a sua mãe tem este formato de programa como o seu preferido.

“Eu gosto muito. Aliás a minha mãe […] é talvez o programa que ela mais gosta, o dos Agricultores”, confessou durante a emissão.