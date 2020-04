Em Benfica, a Junta de Freguesia decidiu distribuir cravos pelas caixas de correio para assinalar o 25 de Abril

A Junta de Freguesia de Benfica associou-se ainda ao desafio lançado pela Associação 25 de Abril para que no próximo sábado, às 15h00, todos cantem a música Grândola Vila Morena à janela ou à varanda.

Em tempos de pandemia, a Junta de Freguesia de Benfica encontrou uma forma diferente de assinalar o 25 de Abril. Tendo em conta a necessidade de manter as medidas de prevenção e segurança, decidiu distribuir cravos pelas caixas de correio e associou-se ao desafio lançado pela Associação 25 de Abril para que no próximo sábado, às 15h00, todos os portugueses cantem a música Grândola Vila Morena à janela ou à varanda.

Em comunicado, a Junta de Freguesia de Benfica, informa ainda que no âmbito deste programa, que foi intitulado de “As portas que abril abriu”, além dos cravos que vão ser distribuídos, está também previsto um concerto online, com transmissão em direto e de forma gratuita através das redes sociais da Junta de Freguesia (Facebook e Instagram). O concerto, com Pedro Maldito e um convidado especial, tem início às 17h00.

“Apesar dos constrangimentos atuais, a Junta de Freguesia de Benfica continua a promover a cultura e a união da comunidade. Tem procurado minimizar o impacto do isolamento social com a realização de eventos ajustados à realidade que vivemos”, realça a mesma nota.