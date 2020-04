Triciclo assinala o 25 de abril com “Em cada casa um amigo”

Com a programação cancelada, o ciclo de concertos itinerante de Barcelos, vai apresentar nas suas redes sociais diversos trabalhos inéditos de músicos que já participaram no Triciclo.

Com a impossiblidade de levar a festa à rua devido à pandemia da covid-19, o Triciclo, ciclo de concertos itinerante que percorre vários espaços do centro histórico de Barcelos com a melhor música nacional e internacional, promoveu colaborações inéditas entre diversos artistas para criarem à distância canções sobre a liberdade.

A iniciativa “Em cada casa um amigo” juntou 16 músicos para criarem seis canções originais, que foram compostas e gravadas de forma caseira. As músicas vão ser lançadas a partir de 25 de abril nas redes sociais na iniciativa.

Para assinalar o 25 de abril, o ciclo de concertos triciclo desafiou vários artistas que já passaram pela sua programação para se juntarem e criarem canções sobre liberdade. A partir de casa, os artistas trocaram ideias, tocaram e gravaram músicas inéditas para celebrar a liberdade em tempos de pandemia.

O resultado vai ser lançado a partir de 25 de abril nas redes sociais, através do lançamento de um videoclipe por dia, que incluirá uma canção original criada por dois diferentes projetos. As músicas são lançadas entre 25 de abril e 30 de abril, sempre às 21h.

No ciclo de concerto Triciclo já participaram bandas como Sereias, Evols, 10000 Russos ou Gator the Alligator.