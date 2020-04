Halle Berry confessa que Pierce Brosnan lhe salvou a vida

A atriz Halle Berry admitiu, durante uma entrevista com o apresentador norte-americano Jimmy Fallon, que Pierce Brosnan lhe salvou a vida durante as filmagens do filme 007 - Die Another Day, protagonizado por ambos.

A atriz diz que estava a tentar “ser sexy” enquanto comia um figo e acabou por sufocar com o fruto. “O Pierce teve de se levantar e fazer a manobra de Heimlich”, para desbloquear a obstrução na traqueia, contou a atriz, sublinhando que se o ator não tivesse agido rapidamente a situação poderia ter tido consequências graves. “O momento não foi nada sexy”, brincou a atriz de 53 anos.

Além deste momento heróico, Halle Berry admitiu que tem uma grande admiração por Pierce Brosnan. “Ele estava lá para mim naquele momento e será sempre uma das minhas pessoas favoritas”, confessou.

No entanto, este episódio não foi o único que a assustou durante a sua interpertação enquanto Bond Girl. Em Espanha, a atriz ficou ferida depois de o lançamento de uma granada falsa a ter deixado com detritos no olho. Berry acabou por ficar com uma córnea inflamada.