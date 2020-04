Sporting realizou testes serológicos e há um jogador com "provável imunidade"

O Sporting revelou, esta sexta-feira, que realizou testes serológicos ao plantel de futebol, para pesquisa de anticorpos à covid-19, e que um dos jogadores testou positivo, indicando uma possível imunidade.

“Verificou-se um teste positivo para IgG (Imoglobulina G -- Anticorpo) com IgM negativa, que indica provável imunidade adquirida desse atleta”, informou o clube em comunicado, não revelando, no entanto, o nome do atleta em questão e acrescentando que este se manteve sempre “totalmente assintomático”.

O Sporting informa ainda que os testes "serológicos ao SARS-CoV-2 a todo o plantel profissional e staff" tinham o intuito de aferir "possível imunidade ao vírus."

Antes do início dos treinos formais em grupo, o clube revela ainda que, conforme aconselhado pelo "grupo de estudo da Liga Portugal", irá realizar mais exames, "nomeadamente PCR por colheita nasofaríngea e orofaringe (zaragatoa)".

Recorde-se que os testes serológicos permitem medir a presença de anticorpos contra um vírus no sangue e perceber se a pessoa que esteve em contacto com o virus adquiriu imunidade.