Procura por casas de férias diminuiu 77% na segunda quinzena de março

A procura por casas de férias diminuiu 77% em Portugal, entre a primeira e a segunda quinzena de março, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira pelo portal OLX. O relatório refere igualmente que a oferta de casas de férias também diminuiu neste período, neste caso 53%.

Em relação aos números da procura, e analisando por região, verificou-se quebras superiores nos distritos de Coimbra (-85%), Guarda (-83%), Braga (-82%), Bragança (-78%) e Aveiro (-76%). No polo oposto, Viseu (-9%), Faro (-10%), Castelo Branco (-19%), Santarém (-21%) e Portalegre (-49%) foram as regiões com quebras de procura menos acentuadas na segunda metade do mês passado.

Relativamente à oferta, os números indicam que se passou de 238 novos anúncios na primeira quinzena de março para apenas 112 segundo (-53%). Verificou-se também uma quebra de 8,7% nos anúncios ativos no período referido.

Em termos de preços médios anunciado, a Ilha de São Miguel (-8%), Porto (-7%), Santarém (-7%), Lisboa (-6%) e Braga (-4%) são as regiões que apresentam maiores quedas. Em sentido inverso, Aveiro (+18%), Castelo Branco (+17%), Ilha da Madeira (+11%), Viseu (+7%) e Faro (+7%) são os distritos com maiores subidas.

Bragança (1024€), Viana do Castelo (685€) e Santarém (647€) destacaram-se como as regiões com preço médio anunciado mais elevados no final de março.

Segundo o portal OLX, o top de pesquisas por palavras-chave nesta categoria foi dominado por “algarve”, “férias no algarve”, “Monte Gordo”, “Albufeira” e “Altura”.