Sindicato quer que super e hipermercados encerrem no 1.º de maio

O CESP considera que este seria um “sinal de reconhecimento” aos trabalhadores do setor “por se terem aguentado na linha da frente”.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) quer que supermercados e hipermercados encerrem no feriado do 1.º de maio.

Em carta aberta dirigida às empresas de distribuição, super e hipermercados e cadeias especializadas, o CESP considera que esta seria uma forma de reconhecer o esforço e sacrifícios dos trabalhadores do setor que “arregaçaram as mangas e demonstraram um enorme profissionalismo” desde o início da pandemia de covid-19. Segundo o sindicato este seria um “sinal de reconhecimento” aos trabalhadores “por se terem aguentado na linha da frente”.

“Entende o CESP que é chegado o momento de toda esta dedicação dos trabalhadores ser valorizada e reconhecida por empresas e clientes, decidindo encerrar todas as superfícies comerciais no 1.º de Maio”, lê-se na carta.

O CESP recorda que “milhares de trabalhadores do setor nunca trabalharam neste dia” e refere que, neste momento, não pode pode avançar para um “pré-aviso de greve para este dia devido ao direito à greve estar suspenso nos setores essenciais durante o estado de emergência”.