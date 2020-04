França regista o menor aumento diário de mortes de abril

França registou, de quinta para sexta-feira (dia 23 para dia 24), aquele que foi o mais pequeno aumento diário no número de mortes provocadas pela Covid-19 desde o início de abril. Nas últimas 24 horas, somaram-se 389 óbitos, menos seis do que o anterior crescimento mais reduzido (395), que datava do passado domingo.

Desde o início da pandemia, o novo coronavírus matou um total de 22.245 pessoas em território gaulês, 13.852 das quais em ambiente hospitalar, de acordo com os dados divulgados pelas autoridades sanitárias do país.

No decorrer do último dia, 1.773 pessoas foram diagnosticadas com infeção por SARS-CoV-2 (mais 120 do que na véspera), o que significa que o número global de casos detetados em França ascende aos 122.577.

Quanto ao número de pessoas dadas como recuperadas, é, agora, de 43.493, o que significa que, neste mesmo espaço de tempo, 1.405 pacientes receberam alta hospitalar.

Neste momento, 28.658 pacientes infetados com Covid-19 estão hospitalizados (menos 561 do que na quinta-feira), aos quais se juntam 4.870 casos de internamento em unidades de cuidados intensivos.