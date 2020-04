Anitta revela que já se envolveu com Neymar, Maluma e com um dos membros dos One Direction | Vídeo

Anitta esteve esta quinta-feira à conversa, através de uma videochamada, com o humorista Maurício Meirelles e acabou por fazer algumas revelações.

Durante a conversa, que tinha o objetivo de arrecadar fundos para causas solidárias, o comediante brasileiro acabou por fazer algumas questões sobre a vida pessoal da artista, nomeadamente sobre algumas pessoas com quem esta já teve um caso.

Anitta acabou por revelar que já se se envolveu com Maluma, Niall Horan, que integrou a banda One Direction, e admitiu ainda que também teve um caso com Neymar.

“Já peguei todo mundo”, comentou, entre risos.

Sobre o futuro, a cantora, de 27 anos, disse que planeia ter um filho.

"Eu não quero ter um filho tarde, depois dos 30 e pouco já quero ter, mas vou com certeza diminuir o ritmo de trabalho. Quero eu criar o meu filho 100%", afirmou.