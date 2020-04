PSD questiona Governo sobre pagamento das máscaras pelos agentes da PSP

Deputados do PSD consideram que “não é compreensível que as máscaras tenham de ser adquiridas pelos próprios profissionais"

O PSD questionou esta sexta-feira o Governo sobre se “foram dadas orientações superiores” para os profissionais da PSP adquirirem e pagaram do seu bolso “as máscaras de proteção individual que utilizam no cumprimento das suas missões”.

Os deputados do PSD consideram que “os polícias estão mais expostos do que a população em geral, pelo que não é compreensível que os equipamentos de proteção individual, designadamente as máscaras tenham de ser adquiridas pelos próprios profissionais e não sejam disponibilizadas pela instituição em número suficiente para fazer face às necessidades do serviço operacional que lhes é cometido”.

O requerimento entregue hoje pelo PSD refere que “cada agente terá recebido uma viseira”, mas as máscaras cirúrgicas “terão de ser adquiridas pelos próprios polícias”.