Marinha dos EUA enfrenta (mais um) surto de Covid-19 em navio

A equipa médica do navio acredita que o número de infetados deve subir.

O navio destroyer "USS Kidd" que está a navegar nas águas do Caribe, numa missão de combate ao tráfico de droga na região, tem pelo menos 17 membros da tripulação infetados com o novo coronavírus.

A equipa médica estima que o número possa subir, disse a marinha dos Estados Unidos, num comunicado. O navio deve regressar agora à sua base.

Um dos tripulantes que apresentava sintomas de covid-19 foi transportado para um centro médico, onde testou positivo, levando o comandante do navio a pedir o rastreamento dos seus contactos.

"Ele [tripulante] já está a recuperar e vai ficar isolado. Estamos a tomar todas as precauções para garantir que identificamos, isolamos e evitamos a propagação a bordo", afirmou o contra-almirante Don Gabrielson, comandante do Comando Sul das Forças Navais dos Estados Unidos e da Quarta Frota.

A marinha adiantou que o navio regressará à base, onde a tripulação continuará a limpar e desinfetar o navio, observando os protocolos das autoridades sanitárias.

A marinha norte-americana já tinha registado um outro surto do novo coronavírus a bordo do "USS Theodore Roosevelt", um porta-aviões ancorado em Guam, onde foram registados mais de 800 casos de contaminação.

