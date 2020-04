Ex-guarda redes do Real Madrid arrasa Messi: "Falso e provocador"

Jerzy Dudek, ex-guarda-redes, lançou uma autobiografia e recordou vários momentos de tensão entre Real Madrid e FC Barcelona. O polaco, que durante quatro anos alinhou pelos merengues, não teve medo das palavras e lançou algumas farpas, nomeadamente a Messi e a Guardiola.

"Messi era falso e provocador, tal como o Barcelona e o Guardiola. Estavam prontos para provocar e faziam isso na perfeição. Isso magoava muito o José Mourinho e toda a equipa. Vi o Messi dizer coisas muito rudes ao Pepe e ao Sergio Ramos, que vocês nem imaginariam perante uma pessoa tão calada e que parece ser tão boa", começou por escrever Dudek, citado pelo The Sun.

Também Cristiano Ronaldo mereceu atenção por parte do antigo guardião. Dudek, que conviveu com o português entre 2009 e 2011, diz que Ronaldo “é arrogante”, mas “autentico”.

"Cristiano Ronaldo é arrogante, mas é autentico, uma pessoa normal fora dos relvados. Como o Raul, é egocêntrico, incrivelmente competitivo e um vencedor. Ambos preferiam vencer por 2-1 com golos deles do que ganhar 5-0 com outros jogadores a marcar", explicou.

Recorde-se que Dudek chegou ao Real Madrid em 2007, depois de seis épocas ao serviço do Liverpool. O polaco terminou a carreira ao serviço dos merengues na temporada de 2010/2011.