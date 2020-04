Injetar desinfetante? "Estava a fazer uma pergunta sarcástica", alega Trump

Depois de uma enorme onda de críticas, Donald Trump defendeu-se esta sexta-feira, alegando que ao sugerir que se investigasse a possibilidade de injetar desinfetante no corpo como forma de combater a covid-19 estava apenas a ser sarcástico.

"Eu estava a fazer uma pergunta sarcástica a repórteres como você, apenas para ver o que aconteceria", disse Trump.

Recorde-se que as palavras de Donald Trump surgiram depois de um dos funcionários do governo norte-americano apresentar o resultado de uma investigação que sugeria que o coronavírus parecia enfraquecer mais rapidamente quando exposto à luz solar e ao calor, bem como a desinfetante.

O líder norte-americano sugeriu uma injeção de desinfetante para tratar o coronavírus durante a conferência de imprensa sobre evolução da pandemia. "Vejo que o desinfetante o mata num minuto. Um minuto. Existe alguma forma de conseguirmos fazer isso [no corpo], por exemplo através de uma injeção ou uma espécie de limpeza?", questionou.

Depois das declarações, marcas de desinfetantes chegaram mesmo a utilizar as redes sociais para deixar alertas e vários médicos mostraram-se indignados.

"Embora seja bom ser tendência no Twitter, gostaríamos de lembrar a todos que a Zoflora NÃO é para consumo humano de forma alguma, mesmo que alguns líderes mundiais o possam estar a sugerir. Fiquem seguros, pessoal", escreveu a marca Zoflora naquela rede social.

Também o médico Kashif Mahmood utilizou o Twitter para pedir que não sigam as recomendações de Trump "Não sigam conselhos médicos vindos de Trump. (...) Enquanto profissional de saúde, não recomendo a injeção de desinfetante nos pulmões nem o uso de radiações ultravioleta no corpo para tratar a Covid-19", disse.



Tamvém Joe Biden lançou uma sugestão ao futuro rival nas eleições presidenciais. "Raios UV? Injeções de desinfetante? Aqui vai uma ideia, senhor Presidente: mais testes. Agora. E equipamento de proteção para verdadeiros profissionais de saúde", escreveu no Twitter.

"Por favor, não se envenene porque Donald Trump acha que pode ser uma boa ideia", lê-se num tweet de Hillary Clinton.