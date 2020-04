Brasil com mais de 50 mil casos de Covid-19

São Paulo é o estado mais afetado com 17.826 casos e 1.512 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que leva 6.172 casos e 570 mortes.

O Brasil ultrapassou, esta sexta-feira, dia 24 de abril, a barreira dos 50 mil casos confirmados de infeção do coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram distribuídos 3.503 diagnósticos positivos, fazendo com que o número global ascendesse a 52.995.

Houve, ainda, a registar 357 óbitos no decorrer do último dia, pelo que o número total de pessoas que perderam a vida devido à Covid-19 no país é, agora, de 3.670.

Confirma-se, assim, uma descida em ambos os campos após aquele que foi o pior dia para o Brasil desde o início da pandemia, no qual se somaram 3.735 casos confirmados e 407 mortes.

São Paulo continua a ser o estado mais afetado pelo surto de SARS-CoV-2, com 17.826 casos e 1.512 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que leva 6.172 casos e 570 mortes.