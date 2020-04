Português já não vai participar em teste de vacina para a covid-19... porque não tem carro

Valentin Roque, português a viver em Londres, que se tinha voluntariado para ser testado com uma vacina para a covid-19 que a Universidade de Oxford está a desenvolver, já não vai fazer parte do ensaio clínico. Através das redes sociais, o português revelou que foi excluído da experiência, uma vez que não tem carro.

“Infelizmente hoje na entrevista de screening, foi-me dito uma regra diferente: o meu domicílio tem de ter um carro que me possa levar até ao hospital do estudo no caso de apanhar covid-19”, começou por escrever numa publicação partilhada no Facebook esta sexta-feira.

“Infelizmente, eu não tenho carro, nem ninguém no meu domicílio. São uns 15 minutos a pé, mas não é opção, eu perguntei. É uma grande desilusão e frustração depois disto tudo”, acrescentou. "Com sorte, alguém vai ocupar o meu lugar como cobaia", concluiu.

O português tinha por hábito partilhar as novidades sobre o ensaio nas redes sociais e, já na manhã desta sexta-feira, tinha feito uma publicação onde era possível ver um inquérito do Imperial College a que os voluntários têm de responder.