Mário Ferreira já tem acordo com Prisa

Mário Ferreira já chegou a acordo com a Prisa, no início deste mês de abril, que prevê, para já, a entrada com uma posição minoritária (30,22%) no capital social da Media Capital, dona da TVI. A informação foi agora confirmada em comunicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Tal como o SOL noticiou na semana passada, Mário Ferreira já tem um representante na administração da empresa detentora da estação de Queluz, Manuel Alves Monteiro, cooptado pelos restantes membros do conselho de administração da Media Capital, na sequência do acordo já fechado.

Recorde-se que Alves Monteiro foi cooptado com o espanhol Martínez-Estéllez, após as renúncias aos respetivos cargos de Agnès Borel e Pilar del Rio Saramago.

Ao SOL, Mário Ferreira recusou tecer quaisquer comentários acerca das negociações em curso com a Prisa, bem como sobre a nomeação de Alves Monteiro.

Já durante a semana, em entrevista ao Público, o empresário da Douro Azul também recusou falar sobre o assunto.

O acordo entre o grupo de investidores reunidos por Mário Ferreira e a Prisa prevê a continuação das negociações, podendo conduzir, no futuro, à passagem da posição de controlo sobre a propriedade da TVI, apurou o SOL.

Contactada esta semana, a Prisa disse apenas que «não tem comentários a fazer».